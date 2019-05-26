30 لاعباً في قائمة المنتخب الاوليمبي لوديتي أوزبكستان

استقر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، على ضم 30 لاعباً لمعسكر الفراعنة في يونيوالمقبل، استعدادا لوديتي اوزبكستان يومي 9 و11 من نفس
ويعلن الجهاز الفني للمنتخب قائمة الفراعنة كاملة بعد يوم 28 مايو الجاري، حيث تقرر سفر الفريق الى اوزبكستان يوم 6 يونيو المقبل.
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