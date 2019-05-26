استقر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، على ضم 30 لاعباً لمعسكر الفراعنة في يونيو المقبل، استعدادا لوديتي اوزبكستان يومي 9 و11 من نفس المقبل، استعدادا لوديتي اوزبكستان يومي 9 و11 من نفسالشهر. ويعلن الجهاز الفني للمنتخب قائمة الفراعنة كاملة بعد يوم 28 مايو الجاري، حيث تقرر سفر الفريق الى اوزبكستان يوم 6 يونيو المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 30 لاعباً في قائمة المنتخب الاوليمبي لوديتي أوزبكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.