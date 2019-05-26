على سلامة يفوز بالمركز الأول لبطولة هولندا لناشئي الجولف

حقق اللاعب الصاعد على سلامة الفوز بالمركز الأول لمرحلة تسع سنوات ببطولة هولندا لناشئي وناشئات الجولف التى اقيمت بالعاصمة امستردام . وسدد على سلامة 45 ضربة فى منافسات تسع حفر مسجلا تسع ضربات فوق المعدل وهى تمثل انطلاقة جيدة للاعب فى بداية الموسم الصيفى للبطولات الاوربية. وهى تمثل انطلاقة جيدة للاعب فى بداية الموسم الصيفى للبطولات الاوربية. وفى الوقت نفسه حققت اللاعبة تتيانا سلامة المركز الثانى فى منافسات تحت 6 و7 سنوات للناشئات وقدمت مستوى جيد رغم كونها من اصغر لاعبات البطولة حيث تستهدف الحصول على خبرات الاحتكاك مبكرا لتتمكن من دخول دائرة المنافسة مستقبلا . على جانب اخر يعود للقاهرة اليوم اللاعب على سلامة وشقيقته الصغرى تاتيانا سلامة بعد انتهاء مشاركتهما فى بطولة هولندا للجولف .

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