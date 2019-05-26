إتهامات جديدة لقطر بتقديم رشاوي قبل مونديال 2022

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم التراجع عن مقترح زيادة عدد المنتخبات المشاركة بكأس العالم القادم، 2022، والذي ستنظمه دولة قطر، بعدما كانت عازمة على زيادة عدد المنتخبات إلى 48 بدلًا من 32.

وزعمت "قناة قطر مباشر" أن تغيير القرار بشكل مفاجئ، أثار شكوك بعدما كانت "فيفا" على رأسها رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو، على زيادة عدد المنتخبات، مع أزمة قطر

مع الدول العربية، والعزلة العربية بعد أزمتها مع الرباعى العربى (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) و رفض الدول المجاورة أمثال الكويت وعمان لمساعدة فطر والمشاركة في تنظيم البطولة، ما جعل "فيفا" فجأة يغير قراره الذي كان عازمًا عليه ويؤكد أن كأس العالم المقبل سيكون 32 كما هو.

اثار القرار الكثير من التكهنات، حيث تحاول "فيفا" أن تساعد قطر بشكل مريب، مثلما أثار فوز قطر بتنظيم بطولة كأس العالم الكثير من الجدل بسبب ضغر مساحة الدولة، وزعم التقارير أن نظام الحمدين دفع الرشاوي من أجل الفوز بذلك التنظيم، ثم يأتي بعد ذلك، قرار بالتراجع عن زيادة عدد المنتخبات بشكل مفاجأ ،ما يشير إلى أن ثمة تفهمات جرت خلف الستار بين حكومة تميم بن حمد والاتحاد الدول، والسؤال إذا كانت قد دفع النظام رشاوي للـ"فيفا".