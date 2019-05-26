خربين يعود للهلال السعودي بعد انتهاء إعارته لبيراميدز

أبلغ نادي الهلال السعودي مهاجمه الدولي السوري، عمر خربين، والمعار لفريق بيراميدز بعودته لصفوف الفريق الأزرق عقب انتهاء فترة إعارته بنهاية الشهر الجاري. ويخوض خربين آخر مبارياته مع فريق بيراميدز أمام حرس الحدود بمسابقة الدوري الممتاز 30 مايو الجاري، إلا إذا قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إجراء تعديلات على مواعيد الأسابيع المتبقية من عمر المسابقة. وكان خربين انضم لصفوف بيراميدز في يناير الماضي على سبيل الإعارة، ليشارك في 12 مباراة مع الفريق سجل خلالها ستة أهداف من بينها ثلاثة ركلات جزاء.

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