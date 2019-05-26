رياضة | علي فرج يصطدم بالشوربجي في نهائي بريطانيا المفتوحة للاسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي فرج يصطدم بالشوربجي في نهائي بريطانيا المفتوحة للاسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقام اليوم الأحد نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التي استضافتها انجلترا في الفترة من 20 مايو وحتى 26 .

وسيكون نهائي الرجال مصريًا خالصُا عندما يلتقي على فرج لاعب أندية وادي دجلة و المصنف رقم 1 على العالم، مع محمد الشوربجي المصنف رقم 2 على العالم، بينما تلعب نوران جوهر لاعبة أندية وادي دجلة و المصنفة رقم7 على العالم مع منافستها الفرنسية كاميل سيرميه.

وكان على فرج قد فاز على النيوزلندي بول كول بنتيجة 3-2 و فاز الشوربجي على مواطنه كريم عبد الجواد 3-0 في مباراة نصف النهائي، فيما أقصت نوران جوهر زميلتها نور الطيب بنتيجة 3-1 ، وتفوقت الفرنسية كاميل سيرميه على الإنجليزية سارة جان بيري بنتيجة 3-1.

يذكر أن القيمة المادية لمجموع جوائز بطولة بريطانيا المفتوحة يقدر بـ 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.