رياضة | بينها ميسي.. 5 أسباب لسقوط برشلونة وضياع حلم الثلاثية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بينها ميسي.. 5 أسباب لسقوط برشلونة وضياع حلم الثلاثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن الأسباب التي أدت إلى فشل فريق برشلونة الإسباني في التتويج بالثلاثية هذا الموسم.

وفي تقرير صادر عن الصحيفة القريبة من النادي الكتالوني اليوم الأحد قالت الصحيفة أن الفريق اعتمد على ليونيل ميسي فقط واليد الواحدة لا تصفق.

وأضافت أن الأداء المخيب للبرازيلي فيليب كوتينيو الأغلى في تاريخ النادي وعدم ظهوره بمستوى مميز الذي كان ينتظره عشاق النادي الكتالوني.

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كما كشفت الصحيفة عن ضعف الجبهة اليمنى في الفريق منذ رحيل داني ألفيش في ٢٠١٦ لم يجد النادي لاعب بنفس الإمكانيات القادر على تشكيل الخطورة على الخصم فسيميدو يهاجم لكن دون فائدة.

وأكدت الصحيفة على أن برشلونة يعاني من أخطاء دفاعية قاتلة هذا الموسم، والتي كلفته الخسارة في مباريات حاسمة.

واختتمت الصحيفة الأسباب أن المداورة لم تكن على الشكل المطلوب مما أدى إلى وصول اللاعبين للمرحلة الحاسمة من الموسم إلى إرهاق كبير وبمشاكل بدنية.