رياضة | دي ليخت يرفض عرض "المليونير" للانضمام إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي ليخت يرفض عرض "المليونير" للانضمام إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أن المدافع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب فريق أياكس أمستردام رفض فكرة الانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي ويفضل الانتقال إلى برشلونة الإسباني.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" إن دي ليخت رفض عرض مليونيري ضخم جدا من مانشستر يونايتد، ويرغب في الانتقال إلى النادي الكتالوني.

وأضافت الشبكة أن اليونايتد قرر الانسحاب من الصفقة، وبدأ في البحث عن ضم مدافع جديد.

وتألق المدافع الشاب مع أياكس أمستردام هذا الموسم وقاده للتتويج بلقب الدوري الهولندي والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.