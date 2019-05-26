رياضة | ريال مدريد يغدر بليفربول لخطف أفضل مدافع في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يغدر بليفربول لخطف أفضل مدافع في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أن راموس قرر الرحيل عن ريال مدريد بسبب مشادة مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الذي لم يتوقف كثيرًا عن رحيل قائد الملكي بل بدأ البحث عن بدائل له.

وأشارت إلى قرار سيرجيو راموس بالرحيل كان يخطط له منذ فترة في ظل الفشل الذريع في حصد البطولات هذا الموسم.

Advertisements

وأكملت الصحيفة أن الهدف الأول لريال مدريد سيكون كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي الذي يقدر سعره بـ 100 مليون يورو لتعويض رحيل سيرجيو راموس.

والاسم الآخر المرشح للانضمام لريال مدريد هو ماتياس دي ليخت مدافع أياكس الهولندي، والذي يعتبر هدف برشلونة الإسباني الأول في الميركاتو الصيفي وبنسبة أقل، هناك سكرينيار مدافع إنتر ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى ماريو هيرموسو لاعب إسبانيول الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد تفكر بجدية في التعاقد مع فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، حيث يعتبر في الوقت الحالي أفضل مدافع في العالم، ولكن المسألة تبدو شبه مستحيلة بسبب تمسك الإدارة، والمدرب الألماني يورجن كلوب بالنجم الهولندي.