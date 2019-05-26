رياضة | الأهلي يجهز أحمد الشيخ ببرنامج تأهيل جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يجهز أحمد الشيخ ببرنامج تأهيل جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يؤدي أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسات علاج طبيعي بعد تعرضه لإصابة بجزع في أنكل القدم، على أن يبدأ مرحلة جديدة في برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد زوال الورم في القدم بشكل نهائي.

وتعرض أحمد الشيخ للإصابة في تدريب الأهلي واطمأن الجهاز الفني على حالة اللاعب، مؤكدا عودته من جديد للانتظام في المران الجماعي بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له.

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ويؤدي الأهلي تدريباته يوميا على ملعب التتش تحت قيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

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