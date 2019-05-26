رياضة | أيمن أشرف يشكو الإصابة في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن أشرف يشكو الإصابة في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع أيمن أشرف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لبرنامج استشفائي بعد تعرضه لحالة إجهاد عضلي عام، على أن يعود اللاعب من جديد إلى التواجد مع الفريق في المران الجماعي.

واكتفى أيمن أشرف بتدريبات خفيفة في تدريب الفريق الذي أقيم أمس وفقًا للبرنامج الذي حدده أليخاندرو مخطط الاحمال بالتنسيق مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

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ومن المنتظر أن يعود أيمن أشرف اليوم للمشاركة في تدريب الفريق الذي يقام في التاسعة والنصف مساء على ملعب التتش.