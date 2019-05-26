رياضة | الإصابة تداهم مهاجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإصابة تداهم مهاجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي مساء اليوم قبل انطلاق تدريب الفريق الذي يقام على ملعب التتش؛ للتعرف على مدى جاهزيته للتواجد في المران الجماعي وزوال الألم الذي عاني منه في الكتف بشكل نهائي.

Advertisements

واشتكى وليد أزارو من آلام في الكتف عقب مباراة الإسماعيلي الأخيرة في بطولة الدوري العام، واكتفى بأداء جلسة في الجيم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق والتي استمرت 24 ساعة.

ويتحدد على ضوء الفحص الطبي يتحدد موعد مشاركة وليد أزارو في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.