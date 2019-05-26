رياضة | سبب وحيد يجبر "راموس" على رفض مانشستر يونايتد واللعب لليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبب وحيد يجبر "راموس" على رفض مانشستر يونايتد واللعب لليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني الرحيل عن الفريق وأخطر فلورنتينو بيريز رئيس النادي برحيله في نهاية الموسم.

وأشار موقع "ديفنسا سنترال" الإسبانى إلى أن سيرجيو راموس مطلوب بقوة في مانشستر يونايتد الإنجليزي ولكن اللاعب يرفض خوض هذه التجربة مع الشياطين الحمر، حيث أبلغ المقربين منه أنه لن يتخذ تلك الخطوة على الإطلاق بسبب غياب الفريق عن دوري أبطال أوروبا فى الموسم المقبل، وهى البطولة المفضلة لراموس.

ويخطط ليفربول لضم سيرجيو راموس قائد ريال مدريد وتشكيل شراكة دفاعية مع الهولندي فيرجيل فان دايك في ظل منافسة شرسة مع يوفنتوس الإيطالي على ضمه.