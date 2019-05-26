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رياضة | سبب وحيد يجبر "راموس" على رفض مانشستر يونايتد واللعب لليفربول

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قرر سيرجيو راموس مدافع الإسباني الرحيل عن الفريق وأخطر فلورنتينو بيريز رئيس النادي برحيله في نهاية الموسم.

وأشار موقع "ديفنسا سنترال" الإسبانى إلى أن سيرجيو راموس مطلوب بقوة في مانشستر يونايتد الإنجليزي ولكن اللاعب يرفض خوض هذه التجربة مع الشياطين الحمر، حيث أبلغ المقربين منه أنه لن يتخذ تلك الخطوة على الإطلاق بسبب غياب الفريق عن فى الموسم المقبل، وهى البطولة المفضلة لراموس.

ويخطط لضم سيرجيو راموس قائد ريال مدريد وتشكيل شراكة دفاعية مع الهولندي فيرجيل فان دايك في ظل منافسة شرسة مع يوفنتوس الإيطالي على ضمه.

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