رياضة | عاجل.. قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قناة نايل سبورت المصرية إذاعة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان على التردد الأرضي والذي يجمع الفريقين اليوم الأحد على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية لحساب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية

ومن المنتظر أن تنقل المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

وكانت قناة النيل سبورت الرياضية قد أعلنت إذاعة المباراة على الهواء مباشرةً على التردد الأرضي في مفاجأة قوية للجماهير المصرية.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الفريق المغربي بهدف نظيف لابا كودجو في الوقت القاتل.