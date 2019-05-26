رياضة | خسارة فادحة للأهلي في قضيته مع الجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خسارة فادحة للأهلي في قضيته مع الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي رفض ناديه لاستئناف بطولة الدوري بعد كأس الأمم الإفريقية

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية: "استكمال الدوري بعد كأس الأمم سيجبرنا على قيد 23 لاعبا قبل إغلاق باب القيد الإفريقي يوم 31 يوليو المقبل لأن البطولة الجديدة تبدأ يوم 3 أغسطس".

وأضاف عبد الحفيظ: "إذا تم السماح بقيد 25 لاعبًا في قائمة الفريق سنضطر للاستغناء مجانًا عن 5 لاعبين تتراوح أسعارهم من 10 إلى 30 مليون جنيه أي أننا أمام خسارة مادية محتملة بين 100 إلى 150 مليون جنيه فهل نرمي الأموال على الأرض؟".