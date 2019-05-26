رياضة | موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الأحد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات إياب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على طريقة تأهل الفريقان إلى المباراة النهائية بالإضافة إلى موعدها والقنوات الناقلة لها.

مباراة الزمالك ضد نهضة بركان

وكان الفريقان قد تواجها الاسبوع الماضي على الملعب البلدي في بركان ونجح الفريق المغربي في حسم الفوز بالوقت القاتل عن طريق التوجولي لابا كودجو.

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وتكمن فرصة الزمالك الوحيدة في تحقيق اللقب الفوز بفارق هدفين لتعويض نتيجة الذهاب والتي خسرها الفريق يوم الأحد الماضي.

في المقابل يدخل الفريق البركاني المباراة بنية التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف وحيد مع تسجيل هدف في الشباك البيضاء لحسم اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT.

وفيما يخص القنوات الناقلة فسوف تذاع المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها الثنائي علي محمد علي وجواد بده.