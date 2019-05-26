رياضة | جروس يحلم بالانضمام لقائمة "العظماء الأربعة" في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يحلم بالانضمام لقائمة "العظماء الأربعة" في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة مصيرية وهامة مع نظيره نهضة البركان المغربي، في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم على استاد "برج العرب" بالإسكندرية، في إياب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

ويحتاج الزمالك إلى الفوز بفارق هدفين من أجل حصد اللقب الاول في تاريخه، بعدما تعرض للهزيمة بهدف دون رد في لقاء الأحد الماضي الذي جمع الفريقين بالمغرب.

ويتطلع المدرب السويسري كريستيان جروس إلى دخول تاريخ نادي الزمالك بحصد اللقب القاري العاشر في تاريخ أبناء ميت عقبة، حيث سبق للفريق وأن توج بـ9 ألقاب قارية، بواقع 5 بدوري أبطال أفريقيا، و3 سوبر أفريقي و1 بأبطال الكؤوس.

وكان للمدربين الأجانب النصيب الأكبر في ألقاب الأبيض القارية، بعد أن ساهموا في الفوز بـ 6 منها، ويحلم السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك بدخول تاريخ القلعة البيضاء، ليكون المدرب الأجنبي الخامس الذي يقوده للفوز ببطولة قارية، بعد الرباعي "باركر وفيرنر وأوتوفيستر وكابرال".