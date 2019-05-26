رياضة | موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان 26 / 5 / 2019 في الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان 26 / 5 / 2019 في الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يسضيف فريق نادي الزمالك اليوم الأحد ضيفه فريق نادي نهضة بركان المغربي في المباراة التي ستجمع الفريقان على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات إياب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وكان الزمالك قد حسم تأهله إلى المباراة النهائية بفضل تخطيه عقبة فريق نادي النجم الساحلي التونسي بالفوز عليه بهدف واحد مقابل لا شيء على ملعب برج العرب ذهاباً قبل أن يتعادل سلبياً في سوسة ويعود بتأهل إلى المشهد الختامي للبطولة الافريقية.
في المقابل وصل فريق نادي نهضة بركان إلى المشهد الختامي بعد أن عبر عقبة فريق نادي النجم الساحلي بالفوز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين حيث خسر ذهاباً في تونس بهدفين مقابل لا شيء قبل أن ينجح في الفوز على ملعبه بالمغرب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.
وكان الفريق المغربي قد حسم لقاء الذهاب في المغرب بهدف واحد مقابل لا شيء سجله اللاعب لابا كودجو في الوقت القاتل.
ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً وتنقل على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي باملاك تيسيما ويسا.