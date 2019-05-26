انت الان تتابع شاشات ضخمة في الزمالك لمشاهدة نهائي الكونفيدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

جماهير الزمالك

قبل ساعات من إقامة المباراة المصيرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، حرص مسؤولو النادي الأبيض على تجهيز شاشات عملاقة بجميع الصالات والحدائق بمقر القلعة البيضاء، بميت عقبة؛ وذلك لمتابعة مباراة الفريق أمام نظيره المغربي، المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ويبدأ أعضاء الجمعية العمومية في التوافد على مقر النادي الأبيض مساء اليوم من أجل متابعة المباراة.

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ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة. في المقابل، يكفي نهضة بركان التعادل بأي نتيجة