انت الان تتابع الزمالك في رحلة التتويج بالكونفيدرالية ضد نهضة بركان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

الزمالك ونهضة بركان

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، صوب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية؛ لمشاهدة المباراة المصيرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري قد يتخطى 50 ألف مشجع، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

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في المقابل يكفي نهضة بركان التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد شريطة نجاحه في هز الشباك للفوز بالبطولة ومواصلة هيمنة الأندية المغربية عليها للعام الثاني على التوالي بعدما توج بها مواطنه الرجاء البيضاوي في العام الماضي. وسيكون أبناء ميت عقبة على موعد مع التاريخ لكونها المرة الأولى التي يصعد