شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الأهلى يعبر الزمالك بثلاثية فى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قبل 9 سنوات ، فى مثل هذا اليوم 26 مايو 2010،حقق النادي الأهلي فوزا مستحقا على الزمالك بنتيجة 3-1،فى المباراة التي جمعت بينهما باستاد القاهرة،ضمن منافسات الدور ال 16 لمسابقة كأس مصر.

أحرز هدف الزمالك الوحيد لاعبه حسين ياسر المحمدي، فيما سجل أهداف الأهلي كلا من شريف عبد الفضيل،ومحمد فضل،ومحمد أبوتريكة.

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كان الزمالك خاض المباراة بتشكيل يضم كلا من:عبد الواحد السيد،أحمد غانم سلطان،محمود فتح الله،عمرو الصفتي،”علاء علي”،محمد عبد الشافي،اديكو”هاني سعيد”،حسن مصطفي،ابراهيم صلاح،”صبري رحيل”،حسين ياسر المحمدي،أحمد جعفر،شيكابالا، فيما خاض الاهلي المباراة بتشكيل مكون من:شريف إكرامي،شريف عبد الفضيل،وائل جمعه،أحمد السيد،سيد معوض،”جيلبرتو”،محمد بركات،حسام عاشور،شهاب الدين احمد،أحمد حسن”احمد فتحي”،محمد أبوتريكة،”فرانسيس”،محمد فضل”.