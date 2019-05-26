شكرا لقرائتكم زيادة الإقبال على تذكرة فى مركز شباب الجزيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الساعات الأولى من بدء العمل بمنفذ تذكرتي في مركز شباب الجزيرة تزايدا في الأعداد من الجماهير التي حرصت على التواجد للحصول على ال fan id وتذاكر كأس الأمم الأفريقية .

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كان العمل بمنفذ تذكرتي بمركز شباب الجزيرة قد انطلق في الحادية عشرة صباح اليوم، من أجل تسليم ال Fan id وتذاكر كأس الأمم الأفريقية، على أن يتوقف قبل ساعتين من الافطار في تمام الرابعة عصرا ليعود من الثامنة والنصف مساء وحتى الواحدة صباحا.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.