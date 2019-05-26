شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نهضة بركان.. تركيب شاشة الـ var فى الملعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام المسئولون التنفيذيون من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عن تقنية الفيديو بتركيب شاشة الـ var لحكم مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

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يُدير مباراة الزمالك ونهضة بركان فى إياب نهائى الكونفدرالية، اليوم، الحكم الأثيوبى باملاك تسيما، ويعاونه، فهم زكالى زويس من جنوب إفريقيا والحاج ماليك سامبا من السنغال والحكم الرابع التونسى صادق السالمى أما حكم الـ VAR فسيكون الزامبى جيناوى سكاوزى ومعه جيربا كامارا من السنغال ووليد أحمد من السودان.

يذكر أن الزمالك يحتاج للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، أمام نهضة بركان للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد.