شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نهضة بركان .. فتح ستاد برج العرب للجماهير فى الثالثة عصرا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسؤولو ستاد برج العرب فتح بواباته أمام جماهير الزمالك فى الثالثة عصر اليوم قبل لقاء الأبيض ونهضة بركان المغربى فى اياب نهائى بطولة الكونفدرالية المقرر له العاشرة من مساء.

وحدد مسئولو الأمن إغلاق بوابات الاستاد فى التاسعة مساء قبل بدء اللقاء بساعة حسب ما هو متفق عليه فى الترتيبات الأمنية الخاصة بالمباراة فى الإجتماع الأمنى والفنى .

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يتم دخول جماهير الزمالك من 9 بوابات لإستاد برج العرب تسهيلا على الجماهير وكل درجة مخصصة بوابات معينة خاصة أن هناك تعليمات امنية مشددة لتسهيل اجراءات دخول حاملي التذاكر.

يذكر أن الزمالك يحتاج للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، أمام نهضة بركان اليوم، للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد.