شكرا لقرائتكم هل يوفى حازم إمام بوعده ويقود الزمالك للقب الكونفدرالية؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقود حازم إمام كابتن الزمالك الجبهة اليمنى وزملائه اليوم فى تحدى المغاربة فى أم المعارك على استاد برج العرب بالإسكندرية، عند دقات العاشرة مساء فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية ضد نهضة بركان المغربى.

ووعد إمام جماهير الزمالك فى مؤتمر صحفى بالأمس بإسعادهم بالحصول على اللقب بسبب متاعبهم فى الحصول على تذاكر البطولة قائلا " تعاهدنا على اللقب".

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ومن المقرر أن يحل إمام بديلا فى تشكيل الزمالك اليوم لزميله الموقوف حمدى النقاز لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الذهاب ضد نهضة بركان المغربى، حيث سيعود للملاعب بعد غياب أكثر من شهرين ولكنه يعول عليه الكثيرين فى العودة بشكل مميز ومتألق كعادته.

ويشهد ملعب برج العرب فى العاشرة مساء اليوم الأحد مباراة إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك المصرى ونظيره نهضة بركان المغربى.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز بهدفين مع نظافة شباكه للتتويج باللقب الأفريقى، بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمته بهدف قاتل، أحرزه التوجولى لابا كودجو، فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.