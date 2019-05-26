شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلى .. فحص طبى لأزارو يحسم مشاركته فى التدريبات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قرر الجهاز الفنى للأهلى تأجيل حسم مشاكة وليد أزارو مهاجم الفريق فى التدريبات لحين خضوعه لفحص طبي مساء اليوم ،الأحد، قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام على ملعب التتش للتعرف على مدى جاهزيته للتواجد في المران الجماعي وزوال الألم الذي عاني منه في الكتف بشكل نهائي.

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كان أزارو اشتكى من آلام في الكتف عقب مباراة الإسماعيلي الأخيرة في بطولة الدوري العام، واكتفى بأداء جلسة في «الجيم» بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق والتي استمرت 24 ساعة، وعلى ضوء الفحص الطبي يتحدد موعد مشاركة وليد أزارو في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.