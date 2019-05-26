شكرا لقرائتكم لليوم الثانى.. إقبال على تذكرتى فى مركز شباب الجزيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
تواصل العمل بمنفذ تذكرتي في مركز شباب الجزيرة لليوم الثاني على التوالي، وذلك من أجل تسليم الـ Fan id وتذاكر كأس الأمم الأفريقية.
وبدأ العمل في تمام الحادية عشرة صباح اليوم حيث يتوقف العمل في الرابعة عصرا قبل موعد الإفطار على أن يعود من الثامنة والنصف مساء وحتى الواحدة صباحا.
وحرص المشجعين على التوافد على المنفذ مع الساعات الأولى للحصول على التذاكر.
وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.
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