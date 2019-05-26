شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر لـ"سوبر كورة": عودتى للمنتخب إحساس لا يوصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اسم لمع بقميص الزمالك قبل أن يخوض تجربة احتراف ناجحة فى بازل السويسرى أعقبها عدد من التجارب الأخرى، قبل أن يستقر به الحال فى نادى بيراميدز، والذى قدم معه مستويات ممتازة جعلته يعود مرة أخرى لقائمة منتخب مصر، والتى تشارك فى كأس الأمم الأفريقية المقبلة المقرر إقامتها على أرض مصر.

عمر جابر المدافع الطائر يكشف رأيه فى العديد من الأمور ويتحدث عن انضمامه للمنتخب بعد غياب ويسرد تفاصيل حياته الشخصية لأول مرة فى الحوار التالى