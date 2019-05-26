شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر لـ"سوبر كورة": عودتى للمنتخب إحساس لا يوصف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اسم لمع بقميص الزمالك قبل أن يخوض تجربة احتراف ناجحة فى بازل السويسرى أعقبها عدد من التجارب الأخرى، قبل أن يستقر به الحال فى نادى بيراميدز، والذى قدم معه مستويات ممتازة جعلته يعود مرة أخرى لقائمة منتخب مصر، والتى تشارك فى كأس الأمم الأفريقية المقبلة المقرر إقامتها على أرض مصر.
عمر جابر المدافع الطائر يكشف رأيه فى العديد من الأمور ويتحدث عن انضمامه للمنتخب بعد غياب ويسرد تفاصيل حياته الشخصية لأول مرة فى الحوار التالى
كانت هذه تفاصيل خبر عمر جابر لـ"سوبر كورة": عودتى للمنتخب إحساس لا يوصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.