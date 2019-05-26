شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جمهور الزمالك من أسيوط إلى برج العرب وترديد هتافات "التالتة يمين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من مشجعى الزمالك فى محافظة أسيوط على السفر إلى الإسكندرية لدعم الأبيض فى مباراته المرتقبة أمام نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ورددت جماهير الزمالك فى طريقها إلى الإسكندرية أغنية "التالتة يمين" لدعم الفريق والتأكيد على ثقتهم فى قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز والتتويج باللقب الأفريقى.

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يذكر أن الزمالك يحتاج للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، أمام نهضة بركان اليوم، للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد.