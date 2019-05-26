شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يسحق الزمالك بثلاثية ويتوج بطلا لكأس مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 26 مايو 2010 حقق الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي فوزاً مستحقاً على الزمالك بنتيجة 3-1 فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة، ضمن منافسات الدور الـ16 لمسابقة كأس مصر.

سجل هدف الزمالك الوحيد حسين ياسر المحمدى، بينما أحرز ثلاثية الأهلى شريف عبد الفضيل، ومحمد فضل، ومحمد أبوتريكة.

خاض الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من: عبد الواحد السيد،أحمد غانم سلطان،محمود فتح الله،عمرو الصفتي،”علاء علي”،محمد عبد الشافي،اديكو”هاني سعيد”،حسن مصطفي،ابراهيم صلاح،”صبري رحيل”،حسين ياسر المحمدي،أحمد جعفر،شيكابالا.

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وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:شريف إكرامي،شريف عبد الفضيل،وائل جمعه،أحمد السيد،سيد معوض،”جيلبرتو”،محمد بركات،حسام عاشور،شهاب الدين احمد،أحمد حسن”احمد فتحي”،محمد أبوتريكة، ”فرانسيس”، محمد فضل”.

وتأهل الأهلي إلى دور الثمانية بعد الفوز على الغريم التقليدى.