شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب شاشة الـ var لحكم الساحة فى ملعب نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المسئولون التنفيذيون من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن تقنية الفيديو بتركيب شاشة الـ varلحكم مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

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يُدير مباراة الزمالك ونهضة بركان فى إياب نهائى الكونفدرالية، اليوم الحكم الإثيوبى باملاك تسيما، ويعاونه، فهم زكالى زويس من جنوب أفريقيا والحاج ماليك سامبا من السنغال والحكم الرابع التونسى صادق السالمى أما حكم الـ VAR فسيكون الزامبى جيناوى سكاوزى ومعه جيربا كامارا من السنغال ووليد أحمد من السودان.

يذكر أن الزمالك يحتاج للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، أمام نهضة بركان اليوم للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد.