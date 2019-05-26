الكرات العرضية سلاح الإسماعيلى لاختراق دفاعات الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة محمود جابر، تدريبات خاصة على الكرات العرضية للاعبيه قبل مواجهة الجونة. ويستعد الدراويش لملاقاة الجونة مساء الاثنين على ملعب الأخير لحساب الجولة الــ34 والأخيرة من عمر الدورى المحلى. ويحرص الجهاز الفنى على تنفيذ عدة جمل فنية وتكتيكية من أجل تنفيذها خلال المباراة وإرباك المنافس. ويتطلع الدراويش لاستمرار مسيرة النتائج الإيجابية سعيا لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة بجدول الترتيب.

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