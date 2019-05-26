شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك يستعد للكونفدرالية بدعوة فجرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك لخوض إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان فى العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وهى المباراة التى يسعى فيها الأبيض لتحقيق الفوز والتتويج باللقب الأول فى تاريخه بهذه المسابقة.

وحرص مدرب الزمالك أمير عزمى مجاهد على الاستعداد لهذا اللقاء بنشر دعوة فجرية معلقا، "يارب" عبر صفحته على إنستجرام.

يحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الأفريقى، بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، احرزه التوجولى لابا كودجو، فى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.