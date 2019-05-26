شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال متزايد على منفذ تذكرتى بمركز شباب الجزيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الأولى من بدء العمل بمنفذ تذكرتى فى مركز شباب الجزيرة تزايدا فى أعداد الجماهير للحصول على الـ fan id وتذاكر بطولة امم افريقيا 2019.

وكان العمل بمنفذ تذكرتي بمركز شباب الجزيرة قد انطلق فى الحادية عشرة صباح اليوم لتسليم ال Fan id وتذاكر بطولة امم افريقيا، على أن يتوقف قبل ساعتين من الإفطار فى الرابعة عصرا ليعود من الثامنة والنصف مساء وحتى الواحدة صباحا.

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وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.