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انطلاق العمل بمنفذ تذكرتى بمركز شباب الجزيرة لليوم الثانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح منفذ تذكرتى بمركز شباب الجزيرة أبوابه لليوم الثانى على التوالى لتسليم ال Fan id  وتذاكر امم افريقيا للجماهير الراغبة فى حضور المباريات، وبدأ توافد المشجعين على المنفذ مع الساعات الأولى للحصول على التذاكر.

 

 

وبدأ العمل فى الحادية عشرة صباح اليوم، حيث يتوقف فى الرابعة عصرا قبل موعد الإفطار على أن يعود من الثامنة والنصف مساء وحتى الواحدة صباحا.

 

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وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

 

 

 

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