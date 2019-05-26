انت الان تتابع عامر حسين يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم أحمد ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٥ ص
عامر حسين
نفى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ما تردد عن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر، قبل أمم إفريقيا، حيث قال عامر في تصريحات خاصة لـ "التحرير"، إن كأس مصر سيتم استئنافه بعد أمم إفريقيا وبعد انتهاء مباريات الدوري أيضًا. وأبدى رئيس لجنة المسابقات اندهاشه من البيان الأخير الذي أصدره مجلس إدارة النادي الأهلي، مؤكدًا أنه سبق وأعلن منذ فترة عن انتهاء الدوري بعد أمم إفريقيا حال وصول الزمالك لنهائي الكونفيدرالية ولم يعترض أي ناد.
وشهدت الساعات الماضية أزمة بعد أن أعلن مجلس إدرة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في بيان رسمي رفضه تأجيل أي مباريات له إلى ما بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا وكذلك عدم خوضه أي مباراة في الدوري إلا بعد إقامة كل المباريات المؤجلة لكل الفرق. كما تضمن بيان الأهلي رفضه القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري
وشهدت الساعات الماضية أزمة بعد أن أعلن مجلس إدرة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في بيان رسمي رفضه تأجيل أي مباريات له إلى ما بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا وكذلك عدم خوضه أي مباراة في الدوري إلا بعد إقامة كل المباريات المؤجلة لكل الفرق.
كما تضمن بيان الأهلي رفضه القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري إلا في وقت واحد بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية سواء في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء.
كما طالب الأهلي اتحاد الكرة بالإعلان عن جدول ثابت لجميع المباريات المتبقية في بطولتي الدوري والكأس، يحقق العدالة بين الجميع ولا يتم تغييره لاحقا لأي سبب، خصوصا وأن الأندية تحتاج إلى وقت كافٍ للتجهيز والإعداد للموسم الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر عامر حسين يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.