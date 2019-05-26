انت الان تتابع عامر حسين يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٥ ص

عامر حسين

نفى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ما تردد عن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر، قبل أمم إفريقيا، حيث قال عامر في تصريحات خاصة لـ "التحرير"، إن كأس مصر سيتم استئنافه بعد أمم إفريقيا وبعد انتهاء مباريات الدوري أيضًا. وأبدى رئيس لجنة المسابقات اندهاشه من البيان الأخير الذي أصدره مجلس إدارة النادي الأهلي، مؤكدًا أنه سبق وأعلن منذ فترة عن انتهاء الدوري بعد أمم إفريقيا حال وصول الزمالك لنهائي الكونفيدرالية ولم يعترض أي ناد.

Advertisements

وشهدت الساعات الماضية أزمة بعد أن أعلن مجلس إدرة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في بيان رسمي رفضه تأجيل أي مباريات له إلى ما بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا وكذلك عدم خوضه أي مباراة في الدوري إلا بعد إقامة كل المباريات المؤجلة لكل الفرق. كما تضمن بيان الأهلي رفضه القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري