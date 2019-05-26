انت الان تتابع رئيس برشلونة يدافع عن فالفيردي بعد خسارة الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص

إيرنيستو فالفيردي

تعرض المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي إلى انتقادات لاذعة عقب خسارته في نهائي كأس ملك إسبانيا، أمس السبت، أمام فالنسيا بنتيجة 2-1، إلا أن رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، لا يرى أنه المسؤول عن تلك الهزيمة، قائلا: "بدأنا التفكير في الموسم المقبل منذ فترة، وهذه ليست اللحظة المناسبة للحديث عن ما سيحدث، تُوجنا بلقب الدوري الإسباني، ومن ثم كان الموسم مهما بالنسبة إلينا، وفالفيردي يملك عقدًا معنا وهو مدرب الفريق، وتلك الهزيمة أمام فالنسيا ليست خطأ المدرب، فنحن خلقنا الكثير من الفرص، إلا أن الكرة لم تسكن الشباك".

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وعن تقييمه للموسم، قال بارتوميو، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا يمكن اعتبارنا أخفقنا هذا الموسم، فهذا موسم جيد للغاية، لكنه لم يكن مميزا، خسرنا مباراتين هنا وفي ملعب الأنفيلد، وكلفنا ذلك خسارة لقبين". وعن التعاقدات التي سيبرمها برشلونة، وما إذا كان الفريق سيدخل الميركاتو الصيفي بقوة للتدعيم من أجل