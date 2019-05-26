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قصة تهديد محمد صلاح من مدربه بسبب الصيام

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صرح التشيلي مارسيلو دياز لاعب نادي بازل السويسري السابق، بأن محمد صلاح عندما كان يلعب في بازل تعرض للتهديد من مدربه بسبب الصيام.

وقال دياز إن صلاح وقتها كان مُصرًا على الصيام في شهر رمضان، لكن المدرب هدده بالجلوس على مقاعد البدلاء وعدم المشاركة في المباريات.

يذكر أن نادي بازل السويسري قرر التعاقد مع محمد صلاح في 2012 ، وكانت تلك تجربته الاحترافية الأولى في القارة الأوربية.

ويستعد صلاح للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا مع فريقة ، أمام توتنهام الإنجليزي ،السبت المقبل.

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