موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

سيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة الزمالك ضد نهضة بركان المغربي، غدًا، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وستُقام مباراة الزمالك ضد نهضة بركان على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

وأبدى الفريق الأبيض استعداده التام لخوض مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، حيث يحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين؛ وذلك من أجل الفوز ببطولة كأس الكونفيدرالية للمرة الأولى في تاريخه.

وكان لقاء الزمالك ضد نهضة بركان في جولة الذهاب أُقيم على الملعب البلدي لبركان في مدينة بركان المغربية يوم الأحد الماضي، وانتهت المباراة بفوز فريق نهضة بركان بهدف دون رد سجله اللاعب المغربي لابا كودجو في الدقيقة الثالثة والتسعين.

ويذكر أن المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك كان تحدث بعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في جولة الذهاب وقال بأن الفريق الأبيض سيقاتل بقوة وذلك من أجل التتويج بلقب الكونفيدرالية غدًا الأحد.

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وفي حال انتهت مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، بفوز الزمالك بفارق هدفين وحصوله على اللقب، فهذا يعني أن الزمالك سيواجه الفائز ببطولة دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الوداد المغربي والترجي التونسي، في مباراة كأس السوبر الإفريقي.

وقبل إقامة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، كان فريق الزمالك تأهل إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية على حساب نادي النجم الساحلي التونسي، بينما تأهل فريق نهضة بركان على حساب فريق الصفاقسي التونسي.

ويذكر أن تتويج الفريق الأبيض بلقب الكونفيدرالية في حال الفوز في مباراة الزمالك ضد نهضة بركان بفارق هدفين، يعني أن الزمالك عاد للفوز ببطولة إفريقية بعد غياب دام 16 عامًا منذ الفوز بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب فريق الوداد البيضاوي المغربي في مدينة القاهرة المصرية.