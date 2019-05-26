تصرف وحيد يُزيد الارتباك في الهلال

أصبح نادي الهلال مُطالبًا- خلال الفترة المقبلة- بتوضيح الصورة لجماهيره حول موعد إقامة الانتخابات لاختيار رئيس جديد للنادي مع أعضاء مجلس إدارة جديد بعد نهاية موسم 2018-2019.

وتعرض نادي الهلال خلال الفترة الأخيرة لعدم استقرار إداري بالإضافة إلى عدم وجود استقرار فني كلّف الفريق الهلالي خسارة لقب الدوري السعودي والبطولة العربية وتوديع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور نصف النهائي أمام نادي التعاون.

وتحدث الناقد الرياضي فهد الروقي عن تصرف وحيد يُكلف نادي الهلال كثيرًا في الفترة المقبلة قائلًا: كل يوم تأخير بضبابية الأوضاع الهلالية يعني مزيدًا من الفوضى والارتباك.

ويجب على الهلال أن يُعلن عن موعد جمعيته العمومية التي من خلالها ستتضح كافة الأمور حول طرح أسماء المرشحين لرئاسة النادي خلال الأربع سنوات المقبلة.

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وكان فواز المسعد أمين عام نادي الهلال السابق، أعلن ترشحه لرئاسة الزعيم في صيف العام الجاري، ومن المنتظر أن يدخل معه في المنافسة على المنصب الأمير سعود بن تركي.

واستقال في الفترة الأخيرة الأمير محمد بن فيصل من رئاسة نادي الهلال بعد تكليفه من قبل هيئة الرياضة في صيف العام الماضي بدلًا من سامي الجابر.

غضب أدى لاستقالة:

وأبدى الجمهور الهلالي غضبه الشديد من الطريقة الإدارية لمجلس إدارة الأمير محمد بن فيصل؛ مما دفع الأخير للتقدم باستقالته من رئاسة النادي وقبولها من هيئة الرياضة.

ويتولى عبدالله الجربوع حاليًّا رئاسة نادي الهلال بتكليف من الهيئة العامة للرياضة بعد قبول استقالة الأمير محمد بن فيصل من رئاسة النادي عقب توديع كأس خادم الحرمين الشريفين والخسارة من التعاون في الدوري بثنائية دون رد.