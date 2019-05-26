إنفانتينو مهنئًا النصر: فزتم بدوري صعب بعد عمل كبير

حرص السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على توجيه التهنئة لنادي النصر، وذلك بعد تتويج العالمي ببطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018- 2019.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر تويتر أن إنفانتينو وجّه التهنئة لمجلس إدارة النادي برئاسة سعود آل سويلم وللاعبين وللأجهزة الإدارية والفنية ولجماهير العالمي بعد تحقيق لقب الدوري في الموسم المنصرم.

وأشاد إنفانتينو بالعمل الكبير والذي قدمته إدارة نادي النصر والفريق الأول لكرة القدم للتتويج بلقب دوري المحترفين، مضيفًا أن النصر تمكن من الفوز بدوري صعب.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم تلقى بدوره خطابًا من الفيفا متضمنًا تهنئة إنفانتينو، ثم تم إرساله بعد ذلك لنادي النصر.

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ونجح النصر في حسم لقب دوري المحترفين لصالحه، بعد الفوز على فريق الباطن بثنائية مقابل هدف، حيث أنهى النصر الموسم متصدرًا لدوري المحترفين برصيد 70 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني بعد فوزه على الشباب بثلاثية مقابل هدفين.

وكان سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر، أعرب عن سعادته الشديدة بعد فوز العالمي بلقب الدوري، قائلًا بأنه لولا تعرض فريقه لظلم تحكيمي لكان النصر حسم لقب الدوري قبل نهايته بأربع أو خمس جولات.

وسيشارك نادي النصر بصورة مباشرة في مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم في الموسم المقبل بعد تتويجه بالدوري السعودي للمحترفين.