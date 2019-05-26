أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأحد

تختتم مباريات دوري الخليج العربي، بإقامة 4 مباريات تجمع الوحدة مع العين والنصر مع الجزيرة والوصل مع اتحاد كلباء والظفرة مع عجمان، بينما يلعب الزمالك المصري مع نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الاتحاد الأفريقي.
وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد 26 مايو (أيار):
دوري الخليج العربي
22:00 الوحدة × العين
22:00 النصر × الجزيرة
22:00 الوصل × اتحاد كلباء
22:00 الظفرة × عجمان
كأس الاتحاد الأفريقي (النهائي)
00:00 الزمالك × نهضة بركان
كأس العالم للشباب
17:30 المكسيك × اليابان
20:00 السنغال × كولومبيا
20:00 الإكوادور × إيطاليا
22:30 بولندا × تاهيتي
17:00 تورينو × لاتسيو
20:00 سامبدوريا × يوفنتوس
22:30 فيورنتينا × جنوى
22:30 أتالانتا × ساسولو
22:30 إنتر ميلان × إمبولي
22:30 روما × بارما
22:30 سبال × ميلان
22:30 كالياري × أودينيزي
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