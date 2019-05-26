شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نهضة بركان .. ماذا قال جروس للاعبيه قبل موقعة الحسم؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك مجموعة التعليمات المهمة فى التدريب الأخير قبل المواجهة المصيرية أمام نهضة بركان ،المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء اليوم ،الأحد، على ستاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
وأكد جروس على لاعبيه بضرورة الالتزام داخل الملعب وتنفيذ التعليمات والتعلم من الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مباراة الذهاب التى أقيمت بالملعب البلدى ببركان، وانتهت لصالح الفريق المغربى بهدف دون رد، فى الدقيقة الأخيرة من المباراة.
كما طلب المدير الفنى للزمالك من اللاعبين ضرورة التركيز والتوازن بين الدفاع والهجوم من أول دقيقة حتى آخر ثانية من اللقاء ، مشددًا على أهمية إحراز هدف مبكر يُسهل المباراة عليهم ويرفع الضغوط فى بداية اللقاء.
واختتم جروس حديثه مع اللاعبين قائلاً لهم : "أثق في أنكم عىل قدر كبير من المسؤولية، واليوم أمامكم خطوة واحدة للتتويج بلقب البطولة الكونفدرالية وإسعاد الجماهير الزملكاوية التى تنتظر منكم الكثير".
يذكر أن الزمالك يحتاج للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الأفريقى، بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، احرزه التوجولى لابا كودجو، فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
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