شكرا لقرائتكم هل يعوض محمد إبراهيم غياب فرجانى ساسى فى نهائى الكونفدرالية؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب برج العرب فى العاشرة مساء اليوم الأحد، لمتابعة إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك المصرى ونظيره نهضة بركان المغربى.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز بهدفين مع نظافة شباكه للتتويج باللقب الأفريقى، بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمته بهدف قاتل، أحرزه التوجولى لابا كودجو، فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

وتنعقد الآمال على اللاعب محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الذى من المقرر أن يستعين به السويسرى كريستان جروس كبديل للمصاب فرجانى ساسى لتعويض غياب التونسى.

وشهدت المباريات السابقة تألق إبراهيم فى شن هجمات خطيرة ونقل الملعب بسرعة كبيرة وتخفيف الضغط على زملائه والمشاركة فى تشكيل خطورة دائمة على مرمى الخصم.