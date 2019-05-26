مدرب نهضة بركان: جماهير الأهلي ستدعمنا أمام الزمالك.. وده كفاية

كتب: محمود فؤاد

تحدث منير الجعواني المدير الفني لنهضة بركان المغربي عن مواجهة فريقه أمام الزمالك اليوم الاحد في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية.

ووجه الجعواني الشكر لإدارة الزمالك على حفاوة الاستقبال، مؤكدا ان فريقه وصل إلى النهائي ليس عن طريق الصدفة وإنما بالجهد والعرق.

وقال الجعواني:"الشعب المغربي يدعمنا من أجل الفوز وحصد اللقب، وأعلم أيضا أن جماهير الأهلي ستكون معنا وهذا يكفي".

وشدد الجعواني على أن الفوز بهدف دون رد في مباراة الذهاب لم يحسم اللقب وهو يسعى للفوز بالبطولة ويدرك جيدا حجم الضغوط التي ستكون على الزمالك وليس...