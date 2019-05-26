شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نجيب يحقق المركز السادس عشر فى كأس العالم لمنافسات الباراكانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل لاعب منتخب مصر الوطنى للباراكانوى أحمد نجيب على المركز السادس عشر فى منافسات سباق 200 متر، والتى أجريت بالمرحلة الأولى من بطولة كأس العالم المقامة حالياً بمدينة بوذنان البولندية . وتمكن البطل المصرى أحمد نجيب من الحصول على هذا الترتيب المتقدم واللعب فى نهائى (B) رغم أنها كانت المشاركة الأولى فى بطولات العالم، وليعلن عن نفسه مبكرا مقدما أداءً راقياً للغاية لفت به أنظار الجميع فى البطولة ومن قبلها انظار مسئولى الاتحاد الدولى للكانوى والكياك أثناء مشاركته فى المعسكر الدولى بالمجر . وسجل أحمد نجيب بقاربه فى سباق 200 متر رقما بلغ 58.197 ثانية وسط مشاركة ومنافسة شرسة للغاية من دول كازاخستان واليابان واسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبيلاروسيا وكوريا الجنوبية . Advertisements وفاز بهذا السباق النيوزلندى سكوت مارتليو والذى سجل بقاربه زمنا قدره 41.127 ثانية وتلاه الإيطالى فدريكو 42.467 ثانية ثم النمساوى ماركوس ميندى ثالثا بنفس الزمن . وأشاد رئيس اتحاد الكانوى والكياك المستشار محمد السكرى بالنتيجة التى حققها اللاعب أحمد نجيب قائلا، إنها طيبة للغاية لاسيما مع الوضع فى الاعتبار أنها أول ظهور للاعب فى المحافل الدولية . وأضاف السكرى، أن مستوى اللاعب فى تصاعد مستمر وهو ما وضح خلال البطولة نفسها، حيث تحسنت أرقامه من كل جولة إلى التى تليها وهو ما يعنى قدرته على تطوير أدائه وأنه ينتظره الأفضل بالفعل .

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