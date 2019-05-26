شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة 15 يوماً لنجوم الإسماعيلى عقب مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى لاعبيه إجازة طويلة لمدة 15 يوماً عقب مواجهة الجونة، المحدد لها مساء غداً الاثنين، فى الجولة الختامية من عمر مسابقة الدورى المحلى.

ويتبقى للإسماعيلى مواجهة مع الزمالك ستقام عقب انطلاق منافسات النسخة الجديدة لبطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.