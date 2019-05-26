فالفيردي يرفض الرحيل

يثق مدرب برشلونة، إرنستو فاالفيردي، في أنه يستطيع استكمال مهمته مع بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، رغم الخسارة 2-1 في نهائي كأس الملك أمام فالنسيا أمس السبت ليستكمل النهاية الحزينة للموسم.

وبعد الخسارة 4-0 أمام ليفربول في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا والخروج من المسابقة القارية، كان برشلونة يبحث عن التعويض وحصد لقب الكأس للموسم الخامس على التوالي، لكن جاءت الهزيمة أمام فالنسيا لتثير المزيد من الشكوك حول مستقبل فالفيردي.

وقال فالفيردي: “لدي مشاعر جيدة للبقاء، أعرف أن الخسارة في هذا النادي صعبة للمدرب بسبب وجود مثل هذه المسؤولية وأحيانا يرتكب المرء الأخطاء لكن يجب مواجهة ذلك وأنا هنا من أجل ذلك”.

وأضاف للصحافيين: “منذ شهر واحد احتفلنا بلقب الدوري الإسباني، وكنا نفكر في حصد الثلاثية لكن لم نتمكن من استكمال هذه المسيرة في اللحظة الحاسمة”.

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وكان برشلونة يأمل في تحقيق ثلاثية من الألقاب، كما فعل في 2009 و2015، لكن بعد إهدار الفوز 3-0 ذهاباً على ليفربول كان لقب الكأس يمثل فرصة لتحقيق الثنائية المحلية للمرة التاسعة في تاريخ النادي.

وقال فالفيردي: “نحن لم نخسر بسبب التأثر بالحديث عن الثلاثية.. أنت دائماً تعمل من أجل تحقيق ما يريده النادي وهو الفوز بالألقاب”.

وكانت ثنائية كيفن غاميرو ورودريغو مورينو في الشوط الأول كافية لفوز فالنسيا والاحتفال بشكل رائع بمرور مئة سنة على تأسيسه وإحراز أول لقب كبير منذ 2008 رغم أن ميسي قلص الفارق في الشوط الثاني وأعاد الأمل لناديه قرب النهاية.