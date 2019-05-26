بيكيه: لا يوجد أعذار

أعرب مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، عن خيبة أمله عقب خسارة لقب كأس الملك أمس السبت على يد فالنسيا بنتيجة (2-1)، مشيراً إلى أن تطلعات فريقه كانت أكبر بكثير، على الرغم من الفوز بلقب الليغا منذ أسابيع.

وأقر بيكيه في تصريحات للتليفزيون الإسباني عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب بينيتو فيامارين: “كان عاماً طيباً لأننا فزنا بالليغا رغم أننا كنا نتطلع لأكثر من هذا.. سنذهب بهذا المذاق الحلو المر في نفس الوقت، لأن الموسم كان من الممكن أن ينتهي بطريقة أفضل بكثير”.

ورفض صاحب الـ32 عاماً الإفصاح عن رأيه حول مسألة استمرار المدرب إرنستو فالفيردي مع “البلوغرانا”.

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وقال في هذا الصدد: “مستقبل المدرب لا يشغلنا.. علينا أن نقوم بتحليل فردي وجماعي.. قلناها مراراً إننا نرغب في استمرار المدرب لأنه قدم عملاً كبيراً، ولكنها قرارات تخص الإدارة.. الأمر لا يتعلق بنا.. أمامنا صيف طويل لتحليل كيفية جعل الأمور أفضل”.

وحول اللقاء، أعرب بيكيه عن أسفه للبداية السيئة للفريق: “هدد المنافس مرمانا 3 مرات وسجل هدفين.. بعد ذلك صنعنا عدة فرص خلال الشوط الأول.. ولكني سعيد برد فعل اللاعبين.. كانت لدينا فرصاً عديدة مثل كرة ميسي في القائم، ثم الهدف.. لم نستطع التعديل، على الرغم من الفرص.. يجب أن نهنئ فالنسيا”.

ورفض المدافع الدولي السابق البحث عن أعذار بعد الخسارة، وتحديداً الغيابات التي ضربت الفريق في اللقاء والمتمثلة في الثلاثي عثمان ديمبيلي ولويس سواريز وتير شتيغن.