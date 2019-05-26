برشلونة يتفاوض لضم لاعبين جدد.. فيما سيرحل آخرون

عاد رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو ليؤكد ثقته في المدير الفني إرنستو فالفيدري، ورفض تحميله مسؤولية خسارة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا (2-1)، مذكراً بأن عقده يستمر لعام.

وقال بارتوميو في تصريحات للتليفزيون الإسباني عقب خسارة برشلونة نهائي الكأس في إشبيلية أمس السبت: “إرنستو لديه عقد.. هو المدرب.. لا أعتقد أنه هو المسؤول عن الهزيمة.. سنحت لنا العديد من الفرص واتسحوذنا بشكل أكبر على الكرة ولن العبرة في النهاية هي الأهداف وفالنسيا سجل”.

وتابع رئيس برشلونة: “في كرة القدم يربح من يسجل الأهداف وهذه المرة نحن لم نستطع”.

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وعن الموسم المقبل قال بارتوميو: “نفكر في الموسم المقبل منذ فترة.. الآن ليس الوقت المناسب لشرح ماذا سيحدث وإنما لشكر المشجعين الذين جائوا إلى هنا.. لم نتمكن من الفوز بالكأس هذه المرة ولكننا سنمضي قدماً.. المستقبل دائماً يحظى بمستجدات”.

وأكد بارتوميو أن “النادي يتفاوض على ضم لاعبين جدد فيما سيرحل آخرون”، مشيراً إلى أن الموسم “كان جيداً ولكن ليس مثالياً”، لخسارته في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول وأمام فالنسيا في نهائي كأس الملك.

وبخسارته نهائي الكأس، فشل برشلونة في إضافة الثنائية المحلية التاسعة في تاريخ النادي، بعد فوزهم بلقب الليغا قبل أسابيع، ليكتفي الفريق بقلبي الدوري الإسباني وكأس السوبر بداية الموسم.