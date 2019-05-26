فيدرر يتصدر المشهد في رولان غاروس

سيكون روجر فيدرر أبرز اللاعبين المشاركين في اليوم الافتتاحي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) اليوم الأحد، إذ سيعود السويسري المخضرم بعد غياب للمسابقة الشهيرة المقامة على الأراضي الرملية، وسيواجه الإيطالي لورينتسو سونيجو في الدور الأول.

ويغيب اللاعب السويسري البالغ عمره 37 عاماً، الذي أحرز لقبه الوحيد في رولان غاروس منذ عشر سنوات، عن هذه البطولة منذ 2015 وقال إنه يفتقدها.

وقال فيدرر: “أنا سعيد جداً بالعودة وربما أكبر من المعتاد لأنه عندما تغيب عن ثلاث نسخ للبطولة وعندما تفتقد شيئاً في الحياة فإنك تكون سعيداً بالعودة”.

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وسيخوض الحاصل على 20 لقباً في البطولات الأربع الكبرى المباراة الثالثة على ملعب فيليب شاترييه، بعد تجديده، وسيكون المصنف الثالث خلف نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً ورفائيل نادال الفائز باللقب 11 مرة، ولن يلعب هذا الثنائي في اليوم الأول.

وقلل فيدرر من فرص إحراز اللقب رغم أن منافسه سونيجو المصنف 73 عالمياً من غير المتوقع أن يتسبب في مشكلات للأستاذ السويسري، وقال: “الملعب الرئيسي يبدو مختلفاً تماماً.. هناك الكثير من التجديدات والاستثمارات حدثت.. لكني أشعر أني لا أزال في رولان غاروس القديم، إذ احتفظ الملعب بنكهته وكل شيء”.

وسيكون فيدرر، صاحب الذوق الرفيع، متحمساً بكل تأكيد لمتابعة الملعب الجديد تماماً، الذي يحمل اسم سيمون ماتيو، حيث يقع وسط مروج خضراء جميلة تحوي صوبات زراعية تعود للقرن التاسع عشر.